Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0421 --Männer nach Einbruch gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Suhrfeldstraße Zeit: 10.07.2022, 06:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen stellten Einsatzkräfte in Hemelingen zwei 19-jährige Heranwachsende. Zuvor hatten Zeugen einen versuchten Einbruch in eine Wohung gemeldet.

Gegen 06:00 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei. Sie hatten Lärm an einem Haus in der Suhrfeldstraße gehört und anschließend zwei Unbekannte von einem Balkon springen sehen. Die umgehend eingetroffenen Einsatzkräfte stellten aufgrund der Täterbeschreibung die beiden 19-Jährigen in der Nähe. In einem Gebüsch fanden sie außerdem Einbruchswerkzeug. Die beiden Heranwachsenden wurden mit auf die Wache genommen, die Polizisten fertigten dort eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell