POL-HB: Nr.: 0420 --Mann greift Autofahrer auf der Autobahn an

Ort: Bremen-Autobahn 27 Zeit: 09.07.2022, 11:35 Uhr

Ein 46-jähriger Mann lief am Samstagvormittag auf die A27, so dass mehrere Autofahrer stoppen mussten. Anschließend schlug er auf mehrere Autos ein und stieß eine 31-Jährige aus ihrem Hyundai und fuhr davon. Einsatzkräfte stellten den Mann in Walle.

Gegen 11:35 Uhr bemerkten mehrere Autofahrer auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover den Mann und bremsten ab. Der 46-Jährige hatte einen langen Ast dabei, mit dem er auf die langsam fahrenden Autos einschlug und diese teilweise beschädigte. Anschließend riss er die Tür des Hyundai der 31-Jährigen auf. Nach einer Rangelei gelang es dem Mann die Frau aus dem Auto zu stoßen. Danach fuhr er davon. Eine Angehörige des 46-Jährigen hatte ihn im Vorbeifahren erkannt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte stellten ihn kurz darauf in einer Wohnung in Walle und nahmen ihn, nachdem er von Rettungskräften behandelt wurde, mit auf die Wache. Anschließend brachten sie ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Die Polizisten fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

