POL-HG: Einbruch in Schule +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ In Gartenhütte eingebrochen +++ Sachbeschädigung an Bürgerhaus +++ Jugendliche beim Sprühen beobachtet

1. Einbruch in Schule,

Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau, 06.03.2022, 18.00 Uhr bis 07.03.2022, 06.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Montag wurden bei einem Einbruch in eine Neu-Anspacher Schule mehrere Tablet-PCs gestohlen. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatte sich jemand in der Zeit seit dem frühen Sonntagabend gewaltsam Zugang in das Gebäude der in der Straße "Wiesenau" befindlichen Grundschule verschafft. Die Täter hatten mehrere Klassenräume aufgebrochen und daraus diverse Tablet-PCs entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes liegt wohl bei über 10.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Autoscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 06.03.2022, 20.40 Uhr bis 07.03.2022, 06.50 Uhr (pa)Im Bad Homburger Gluckensteinweg wurde in der Nacht zum Montag die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. An dem Fiat 500 entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Gestohlen wurde aus dem Wagen augenscheinlich nichts. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. In Gartenhütte eingebrochen,

Oberursel, Weißkirchen, Urselbachstraße, 05.03.2022, 16.00 Uhr bis 06.03.2022, 16.00 Uhr (pa)In Oberursel Weißkirchen haben Unbekannte am Wochenende eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Täter begaben sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag auf ein Schrebergartengrundstück in der Urselbachstraße. Gewaltsam öffneten sie die Tür der dortigen Hütte. Aus dem Inneren wurde ein Stromaggregat sowie ein Werkzeugkoffer entwendet. Der angerichtete Sachschaden und der Wert des Diebesguts belaufen sich zusammen auf rund 300 Euro. Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Sachbeschädigung an Bürgerhaus,

Neu-Anspach, Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, 06.03.2022, gg. 20.35 Uhr (pa)Schätzungsweise 300 Euro Sachschaden richteten Unbekannte am Sonntagabend am Anspacher Bürgerhaus an. Gegen 20.35 Uhr wurde gemeldet, dass jemand eine Scheibe im Bereich der im Untergeschoss des Gebäudes gelegenen Seniorenbegegnungsstätte mutwillig beschädigt hatte. Zeugen konnten noch zwei dunkel gekleidete Personen von der Örtlichkeit weglaufen sehen. Sie sollen männlich und mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

5. Jugendliche beim Sprühen beobachtet,

Usingen, Friedhofsweg, 06.03.2022, gg. 16.50 Uhr (pa)Am Sonntag wurden in Usingen zwei Jugendliche bei Farbsprühereien beobachtet. Ein Zeuge bemerkte am Nachmittag, wie das Duo im Friedhofsweg das Gebäude des Carnevalvereins mit Farbe besprühte. Die ertappten Sprayer ergriffen daraufhin die Flucht. Nachdem der Zeuge sie über den Friedhofsweg, den Wernborner Weg und den Roßmühlweg verfolgt hatte, verlor er sie an der Kreuzung zur Eschbacher Straße aus den Augen. Beide sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 175cm groß und von schlanker/sportlicher Statur gewesen sein. Sie trugen nach Angaben des Zeugen schwarze Oberbekleidung - jeweils mit über den Kopf gezogener Kapuze - sowie schwarze Rucksäcke. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

