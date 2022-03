PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in EFH +++ Auseinandersetzung vor Gaststätte +++ Brand einer Grünfläche +++ mehrere weitere Diebstähle +++ Fußgängerin angefahren +++ mehrere Unfälle und Fahrten unter Alkohol/BTM

Hochtaunuskreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Dillinger Straße Tatzeit: Samstag, 05.03.2022, 17:00 bis 20:30 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 05.03.2022, kam es zwischen 17:00 und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dillinger Straße in Friedrichsdorf. Durch den oder die Täter wurde das Küchenfenster auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Der Hausherr schlief zu diesem Zeitpunkt in einem Sessel im 1. Obergeschoss. Als ein Täter das Zimmer betrat wachte dieser auf, was den oder die Täter zur Flucht veranlasste. Angaben zum Diebesgut liegen noch keine vor. Der Sachschaden am Küchenfenster wird auf 1500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Auseinandersetzung vor Gaststätte

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Holzweg-Passage Tatzeit: Sonntag, 06.03.2022, 02:57 Uhr

Sachverhalt: (SW) Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte. Eine bisher unbekannte Personengruppe geriet mit zwei 21-jährigen Oberurselern und einem 22-jährigen Oberurseler in Streit. Die Personengruppe schlug daraufhin auf die drei Geschädigten ein. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Eppsteiner Straße. Die Geschädigten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Brand einer Grünfläche

Örtlichkeit: 61389 Schmitten, Burgweg

Zeit: Freitag, 04.03.2022, 13:43 Uhr

Sachverhalt: Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine Grünfläche im Burgweg in Schmitten Feuer. Durch Passanten konnte das Feuer nicht löschen werden. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Außenspiegel von zwei Fahrzeugen beschädigt

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße Tatzeit: Freitag, 04.03.2022, 21:30 Uhr bis Samstag, 05.03.2022, 08:00 Uhr

Sachverhalt In der Nacht von Freitag auf Samstag (04. auf 05.03.2022) wurden zwei in der Dettweilerstaße in Kronberg geparkte Fahrzeug mutwillig beschädigt. Die jeweils linken Außenspiegel von einem Mini und einem Smart wurden hierbei von bisher unbekannten Tätern zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06174 9266-0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Im Setzling Tatzeit: Freitag, 04.03.2022, 16:55 Uhr bis 17:00 Uhr

Sachverhalt: (SW) Zwei bislang unbekannte Personen brachen in einem Fahrradkeller zweier Mehrfamilienhäuser ein. Dabei nahmen sie zwei schwarze Fahrräder aus dem Keller. Bei einem Fahrrad zerstörten sie das Schloss noch in dem Keller. Zeugen konnten im Anschluss beobachten, wie die Täter im hinteren Bereich des Hauses versuchten das angebrachte Schloss des zweiten schwarzen Mountainbikes zu zerstören. Als ein Zeuge die Täter ansprach, ließen sie das Fahrrad zurück und flüchteten mit einem Fahrrad in Richtung Frankfurter Landstraße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

- männlich - 17-18 Jahre alt - ca.165 cm groß - schlank - schwarze Adidas Hose mit weißen Reflektoren - schwarze Weste - neongelbe Handschuhe - ausländischer Phänotyp - sprach gebrochen Deutsch mit Akzent

Person 2:

- männlich - 18-19 Jahre - 170-175 cm groß - schlank - schwarze Kappe - graue Jacke mit schwarzen Applikationen an den Unterarmrückseiten - schwarze Schuhe

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbrüche in geparkte Fahrzeuge

Oberursel, Hans-Rother-Steg / Im Rosengärtchen Freitag, 04.03.2022 bis Sonntag, 06.03.2022

Sachverhalt: (SW) Im Laufe des Wochenendes kam es zu zwei Pkw-Aufbrüchen im Oberurseler Norden. Am Freitagmittag wurde ein VW aufgebrochen, indem ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe zerstörte. Nachdem der Täter die Geldbörse aus dem Fahrzeug an sich nahm, flüchtete er. Es entstand ein Sachschaden von 500EUR.

Im Laufe von Samstagabend auf Sonntagmorgen wurde die Beifahrerseite eines Taxis in der Straße "Im Rosengärtchen" zerstört. Der Täter entwendete keine Gegenstände aus dem Taxi. Es entstand ein Sachschaden von 250EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172-120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Hinterhof

Tatort: 61279 Grävenwiesbach, Frankfurter Straße Tatzeit: Freitag, 04.03.2022, 12:15 Uh

Sachverhalt: Zwei unbekannte Täter parkten ihren Transporter vor dem geöffneten Zugangstor zum Grundstück des Geschädigten. Sie betraten das Grundstück und entwendete das im Hof liegende Edelstahlwaschbecken sowie eine Wasserhahngarnitur. Die Tat wurde teilweise durch eine gegenüber wohnende Zeugin beobachtet. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 170EUR geschätzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- zwei männliche Personen - orangener Transporter - schwarze Aufschrift "Stadtwagen" auf Transporter

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Betrunken Unfall verursacht

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Urselbachstraße Unfallzeit: Freitag, 04.03.2022, 12:03 Uhr

Sachverhalt: (SW) Eine 47-jährige Fahrzeugführerin verursachte am Freitagmittag einen Unfall. Die Oberurselerin touchierte dabei mit ihrem Audi einen geparkten Jaguar in der Urselbachstraße. Während der Unfallaufnahme ergab der Atemalkoholtest bei der 47-Jährigen einen Wert über 2 Promille. Die Fahrzeugführerin musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der Sachschade an beiden Fahrzeuge wird auf 4000 EUR geschätzt.

Person angefahren und geflüchtet

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Zimmersmühlenweg Unfallzeit: Freitag, 04.03.2022, 14:00 Uhr

Sachverhalt: (SW) Am Freitagnachmittag wurde eine Fußgängerin auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes von einem Pkw angefahren. Die 85-jährige Fußgängerin lief über den Parkplatz und wurde dort von einem unbekannten Pkw touchiert. Die Fahrerin habe kurz angehalten und mit der Geschädigten gesprochen. Zeugen halfen, der am Knie und Hüfte leicht verletzten Fußgängerin. Die Pkw-Fahrerin fuhr weg, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Pkw, vermutlich Typ SUV, gehandelt haben. Die Fahrerin wurde als

- weiblich - korpulent - ca. 55-60 Jahre alt - sächsischer Dialekt - rötliche Haare - Brillenträgerin

beschrieben. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter der Tel. 06171-62400 oder unter Polizei.Oberursel.DGL.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

PKW mit Schutzplanke kollidiert

Unfallörtlichkeit: L3063 zwischen Laubacher Kreuz und Heinzenberg Unfallzeit: Samstag, 05.03.2022, 17:06 Uhr

Sachverhalt: Ein 52-jähriger Bad Homburg befuhr mit seinem Pkw (grauer Audi TT) die L 3063, aus Richtung Laubacher Kreuz kommend, in Fahrtrichtung Heinzenberg. In Höhe einer Rechtskurve, verlor die er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der dortigen Schutzplanke und kam erst auf dem danebengelegenen Feld zum Stehen. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie der Schutzplanke, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer sowie die Beifahrerin des Audi wurden zur weiteren Untersuchung in die Hochtaunusklinik Usingen verbracht. Die zuständige Straßenmeisterei wurde über den Schaden in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR.

Betrunken am Steuer und Drogen dabei

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Zimmersmühlenweg Tatzeit: Samstag, den 05.03.2022, 01:48 Uhr

Sachverhalt: (SW) Am frühen Samstagmorgen fiel ein 24-Jähriger BMW-Fahrer durch seine rasante Fahrweise auf. Beamte der Polizeistation Oberursel kontrollierten den Oberurseler daraufhin. Während der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest fast 2 Promille. Des Weiteren gab es Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei einer Durchsuchung konnte zudem noch eine kleine Menge Haschisch aufgefunden werden. Der 24-Jährige musste die Beamten auf die Polizeistation begleiten, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend wurde er nach Hause entlassen.

Gefertigt bzw. zusammengestellt durch: Müller, PHK

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell