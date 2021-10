Polizei Gütersloh

POL-GT: Zimmerbrand in Wohngruppe

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Samstagabend (09.10., 21.55 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Zimmerbrand in einer Wohngruppe an der Straße Am Markt im Ortsteil Neuenkirchen gerufen.

Die eingesetzten Löschzüge der Feuerwehren Neuenkirchen und Rietberg konnten das noch geringe Brandgeschehen schnell löschen. Alle Personen konnten das Gebäude bereits zuvor verlassen und wurden am Einsatzort durch den Rettungsdienst vorsorglich ärztlich untersucht. Die Bewohner blieben unverletzt. Den ersten Erkenntnissen nach kam es zur Brandentstehung in Verbindung mit einem Elektrobaukasten. Hierdurch entstand ein Brandschaden an einem Schreibtischstuhl.

Zu weitergehenden Gebäudeschäden kam es nicht, so dass die Bewohner nach einer Durchlüftung des Hauses wieder in die Räumlichkeiten zurück konnten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell