Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Schotteliusstr.

Donnerstag, 26.05.22, 00.00 - 15.00 Uhr

In der Nacht des 26.05.22 wurde an einem in der Schotteliusstr. abgestellten VW-Bus zwei Abdeckschienen am Dach demontiert und entwendet.

Hierdurch gelangte Regenwasser in das Fahrzeuginnere/Dach und beschädigte dort elektronische Steuergeräte.

Hierdurch ist dem 40-jährigen Geschädigten ein Schaden von insgesamt ca. 10.000 Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell