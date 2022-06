Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Schaupenstiel in Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schaupenstiel; Dienstag, 31.05.2022, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Dienstagnachmittag, 31.05.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz im Bereich des Schaupenstiel in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten VW Polo einer 46-jähr. Northeimerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geringer Sachschaden i. H. v. ca. 200,--- Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

