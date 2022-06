POL-NOM: versuchter Überweisungsbetrug

Einbeck (ots) - Einbeck (TMü) 37574 Einbeck 12.05.22 Ein 32-jähriger aus einem Einbecker Ortsteil erwarb über Ebay-Kleinanzeigen 13 Hörspielfiguren für eine Toniebox und überwies den Betrag in Höhe von 45,00 Euro per Pay-Pal Freunde. Bis zum 31.05.22 wurden die Figuren nicht geliefert, der Kontakt zum Verkäufer ist abgebrochen, so dass nun Anzeige wegen Betruges gestellt wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Pay-Pal "Freunde" auch tatsächlich ...

mehr