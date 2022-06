POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Stettiner Straße; Montag, 30.05.2022, 07:00 Uhr - 16:30 Uhr NORTHEIM (TH) In der Stettiner Straße in Northeim ist es am Montag, 30.05.2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bikes sowie einem versuchten Diebstahl eines weiteren E-Bikes gekommen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das gesichert abgestellte E-Bike eines 68-jähr. Northeimers im ...

mehr