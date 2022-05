Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einsatz von Reizgas leichtverletzt

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 26.05.2022, gegen 00:00 Uhr, kam es in einem Dönerladen im südlichen Innenstadtbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Diese begann zunächst mit einem verbalen Streit und gipfelte bereits nach kurzer Zeit mit dem Einsatz von Reizgas durch einen der Beteiligten. Hierdurch erlitt der 21-Jährige starke Reizungen der Bindehäute und wurde umgehend durch eine hinzugezogene Rettungsdienstbesatzung erstversorgt. Der Täter war jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet und konnte auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 20-23 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkle kurze Haare, dunkles T-Shirt. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder weitere Angaben zum Täter machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

