POL-NOM: Unbekannter Pkw-Fahrer fährt zu weit mittig und verursacht Unfall

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Schaupenstiel; Dienstag, 31.05.2022, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr NORTHEIM (TH) Am Dienstagnachmittag, 31.05.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz im Bereich des Schaupenstiel in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten VW Polo einer 46-jähr. Northeimerin und entfernte sich anschließend ...

