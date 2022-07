Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0417 --Schockanrufe und falsche Polizeibeamte--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr/Hemelingen; OT Neue Vahr Nord/ Neue Vahr Südost/Arbergen; Gustav-Radbruch-Straße/ Geschwister-Scholl-Straße/ Hermann-Osterloh-Straße Zeit: 07.07.2022

Mehrere Trickbetrüger gaben sich am Donnerstag in der Vahr und in Hemelingen als Polizisten aus und gelangten so an Bargeld und Wertgegenstände. In einem Fall waren falsche Wasserwerker unterwegs. Die Polizei Bremen warnt vor diesen Betrügern und sucht Zeugen

In der Geschwister-Scholl-Straße sprach ein unbekannter Mann gegen 13:00 Uhr ein 80 und 84 Jahre altes Ehepaar vor deren Wohnung an. Er gab sich als Polizist aus und zeigte den Senioren auch einen falschen Dienstausweis vor. Er sagte, dass in der Wohnung eingebrochen worden sei. Die beiden ließen ihn herein. Als der Mann angab, er müsste von verbliebenem Geld und Schmuck Fotos machen, übergaben sie ihm die Sachen. Der Betrüger verließ die Wohnung mit der Beute.

In der Gustav-Radbruch-Straße rief um 12:15 Uhr ein falscher Polizist bei einer 83-Jährigen an und gab an, ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dabei sei ein Mensch gestorben. Im Hintergrund hörte die Seniorin eine weinende Frau. Der falsche Polizist sagte, dass zur Freilassung der Tochter nun Geld gezahlt werden müsste, ein Kurier sei bereits unterwegs. Später übergab sie Bargeld an einen Mann, der bei ihr geklingelt hatte. Der Unbekannte entkam.

Gegen 13:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine 86-jährige Frau in der Hermann-Osterloh-Straße an und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er fragte, ob er ihren Wasseranschluss überprüfen solle. Die Frau sollte dazu verschiedene Wasserhähne aufdrehen. Als der Mann gegangen war, fehlte Bargeld.

Der erste Mann wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarzes, mittellanges Haar und trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Er war mit einer blauen Jeans und einem dunklen Oberteil bekleidet. Der zweite Mann wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 175 cm groß und hatte kurze, schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Hose, einer grauen Jacke und Sandalen. Der falsche Wasserwerker war etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß und untersetzt. Er hatte kurze, schwarze und lockige Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Hose mit pinken Applikationen und einer grauen Jacke. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt erneut: Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist oder sonst jemand Fremder am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie beim geringsten Zweifel Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell