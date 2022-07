POL-HB: Nr.: 0415--Zeugensuche nach Farbschmierereien

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, A 281 AS Neustadt Zeit: 05.07.2022, 10:40 Uhr Dienstagvormittag prallte ein Motorradfahrer in der Neustadt auf der Ausfahrt der A 281 in Richtung A 1 gegen die Leitplanke und stürzte. Der 56-Jährige verletzte sich lebensgefährlich. Der Motorradfahrer fuhr an der Ausfahrt von der A 281 in Richtung der A 1 ab. In der Kurve wechselte er vom rechten auf den linken ...

