Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0410 --15-Jähriger von Personengruppe beraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 03.07.2022, 21:35 Uhr

Unbekannte Täter überfielen am Sonntagabend in Huchting einen 15-Jährigen in der Nähe eines Einkaufzentrums. Die Gruppe von sechs Angreifern bedrohte den Minderjährigen mit einer vermeintlichen Schusswaffe und schlug und trat anschließend auf ihn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagabend wurde der 15-jährige Bremer von einem ihm fremden jungen Mann an der Haltestelle Rolandcenter angesprochen. Unter einem Vorwand lockte dieser ihn in die Nähe eines Einkaufszentrums. Dort warteten bereits weitere Komplizen auf den Minderjährigen. Einer der Täter hielt dem 15-Jährigen eine vermeintliche Schusswaffe an den Kopf. Der Forderung, seine Geldbörse herzugeben, kam der Junge nicht nach. Daraufhin riss ihn einer der Angreifer zu Boden. Gemeinschaftlich schlugen und traten die Unbekannten auf ihn ein. Währenddessen durchsuchte eine Person seine Tasche und entwendete Bargeld sowie weitere Gegenstände.

Der Überfallene erlitt schwere Kopfverletzungen. Er musste daraufhin stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei der Täter sollen etwa 16-18 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug während der Tat eine verkehrt herum aufgesetzte Basecap.

Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise werden unter 0421-362-3888 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell