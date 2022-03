Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Metalldiebe gestoppt

Bad Oeynhausen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag meldete man der Polizei einen mutmaßlichen Metalldiebstahl auf einem Firmengelände in der Straße Mönichhusen. Dort, so die Angaben, habe ein Mann gegen 17.35 Uhr Gewindestangen aus einem Altmetallcontainer entnommen und auf die Ladefläche eines Transporters geladen. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich das Duo mit dem beschriebenen Sprinter wieder entfernt.

Wenig später konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung in Porta Westfalica-Holtrup in der Straße Unterloh angehalten und kontrolliert werden. Neben dem Fahrer (22) aus Marl befand sich auch eine gleichaltrige Frau in dem Transporter. Beide wurden zur Feststellung ihrer Identität auf die Polizeiwache nach Minden gebracht. Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

