POL-MI: Frontalzusammenstoß sorgt für Vollsperrung

Espelkamp (ots) - Gleich zweimal geriet eine alkoholisierte Espelkamperin am Freitag in den Fokus der Polizei. Beim zweiten Einsatz behielten die Beamten den Führerschein der Autofahrerin ein. Bereits in den Nachmittagsstunden wurde der Polizei eine verdächtige Person in der Straße Heuweg gemeldet. Hier trafen die Beamten zwar auf eine alkoholisierte 60-Jährige, aber ein Vergehen lag nicht vor. Rund vier Stunden ...

