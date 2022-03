POL-HAM: 11-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Den Diebstahl von zwei Zigaretten-Stangen meldete eine Kiosk-Besitzer am Dienstag, 15. März, gegen 15 Uhr, in seinem Geschäft auf der Werler Straße. Ein Unbekannter gab an, dass er insgesamt 10 Stangen kaufen wollte. Als der Betreiber in sein Lager ging, verließ der Dieb den Kiosk mit zwei Stangen, die bereits an der Kasse lagen. Der Dieb ist zirka 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat ...

mehr