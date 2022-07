Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0408--Halskette geraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße Zeit: 2.7.22, 8 Uhr und 3.7.22, 0 Uhr

Am Wochenende raubte ein bislang unbekannter Täter einem 19-Jährigen die Goldkette in Bremen Mitte. Bei einem weiteren Raubversuch konnte ein 21 Jahre alter Mann den Räuber abwehren. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr näherte sich dem 19-Jährigen auf dem Bahnhofsplatz ein Fremder von hinten und schlug ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend griff der Angreifer in seine Umhängetasche und entwendete daraus blitzschnell Handy, Kopfhörer und Geldbörse des jungen Mannes. Dann riss er dem 19-Jährigen seine hochwertige Goldkette vom Hals und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er wurde mit dunkler Hautfarbe, Vollbart und schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover.

Gegen Mitternacht versuchte ein Unbekannter erneut, einem 21-Jährigen in der Bahnhofstraße die Goldkette vom Hals zu reißen. Dem jungen Mann gelang es jedoch, seine Kette festzuhalten. Daraufhin versuchte der Täter, seine Tasche zu ergreifen und hielt dabei seine Arme fest. Dem 21-Jährigen gelang es trotzdem, seine Umhängetasche festzuhalten. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute. Er soll eine Sportjacke der Marke Adidas, eine hellblaue Jeans, eine hellgraue Baskenmütze und eine Goldkette getragen haben.

Die Ermittlungen zu beiden Überfällen dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell