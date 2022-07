POL-HB: Nr.: 0405--Falsche Anrufe von Europol

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck, An der Aue Zeit: 29.06.22, 23 Uhr Am Mittwoch wurde eine 38 Jahre alte Frau von ihrem ehemaligen Lebensgefährten in Vegesack angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen ihn. Unter einem Vorwand verabredete sich der ...

