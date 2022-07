Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0403--Frau angegriffen und verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck, An der Aue Zeit: 29.06.22, 23 Uhr

Am Mittwoch wurde eine 38 Jahre alte Frau von ihrem ehemaligen Lebensgefährten in Vegesack angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen ihn.

Unter einem Vorwand verabredete sich der 29-Jährige am späten Mittwochabend mit der 38-Jährigen. Das ehemalige Paar ist seit einigen Monaten getrennt. Als sie zu ihm ins Auto gestiegen war, fuhren sie in ein Waldstück in Schönebeck. Dort stellte er seine Ex-Freundin zur Rede und fragte, ob sie ihn betrogen hätte. Dabei schrie er laut und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend schlug er mit Fäusten gegen ihren Kopf und stach im weiteren Verlauf mehrmals mit einem Messer auf sie ein. Dabei erlitt sie Stichverletzungen im Gesicht und am Ober- und Unterkörper. Die 38-Jährige konnte schließlich bei einer Gelegenheit aus dem Auto flüchten und sich zu Hause in Sicherheit bringen, wo sie ihre Wunden zunächst selbst versorgte. Am nächsten Tag vertraute sie sich einer Nachbarin an, welche die Polizei alarmierte. Die 38-Jährige musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Spezialeinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Wohnung einer Verwandten fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Messer und weitere Beweismittel, die ebenso wie das Auto beschlagnahmt wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht Bremen am Donnerstag Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell