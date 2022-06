POL-HB: Nr.: 0400 --Polizei nimmt Drogendealer fest

Bremen (ots) - - Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt und Altstadt, Bahnhofstraße und Ostertorstraße 29.06.2022, 01.30 Uhr und 23.00 Uhr Am Mittwoch wurden durch Polizeikräfte mehrere Räuber in der Bahnhofsvorstadt und der Altstadt gestellt. In der Bahnhofstraße wurde einem 23 Jahre alten Mann gegen 01.30 Uhr aus einer Personengruppe heraus ein Bein gestellt und anschließend sein Smartphone der Marke Samsung entwendet. ...

