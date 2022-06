Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0399--Polizei stellt Räuber--

Bremen (ots)

Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt und Altstadt, Bahnhofstraße und Ostertorstraße 29.06.2022, 01.30 Uhr und 23.00 Uhr

Am Mittwoch wurden durch Polizeikräfte mehrere Räuber in der Bahnhofsvorstadt und der Altstadt gestellt.

In der Bahnhofstraße wurde einem 23 Jahre alten Mann gegen 01.30 Uhr aus einer Personengruppe heraus ein Bein gestellt und anschließend sein Smartphone der Marke Samsung entwendet. Bei der Auseinandersetzung erhielt der am Boden liegende 23-Jährige diverse Schläge und Tritte, so dass er unter anderem eine blutende Verletzung im Gesicht davontrug. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei insgesamt sechs Tatverdächtige vorläufig fest, auch unter Beteiligung der Videoleitstelle. Das Smartphone konnte nicht gefunden werden.

In der Ostertorstraße versuchte ein 23-jähriger Täter gegen 23.00 Uhr einem 46 Jahre alten Mann seine Halskette zu entreißen. Der 46-Jährige konnte sich aber in sein Auto einschließen und von dort aus die Polizei rufen. Der Räuber entfernte sich dann ohne Beute in Richtung Domsheide, wo er schließlich von den schnell eintreffenden Polizeikräften gestellt werden konnte.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungen wegen Raubes ein.

