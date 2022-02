Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fund von mehreren Handgranaten

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am Samstag, dem 12.02.2022 wurden bei Baggerarbeiten einer Grundstückseinfahrt in der Carl-Bosch-Straße in Maxdorf zehn Handgranaten aufgefunden. Laut des hinzugerufenen Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um Handgranaten aus dem 2. Weltkrieg, welche im Nachgang durch Spezialisten geborgen und sicher abtransportiert wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell