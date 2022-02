Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigter Streifenwagen nach Verfolgungsfahrt

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Streifenfahrt konnten auf dem Feldweg zwischen Beindersheim und Heßheim in Richtung der Kläranlage zwei Motocross-Maschinen mit den augenscheinlich zugehörigen Fahrern festgestellt werden. Bei Erblicken des Streifenwagens fuhr einer der beiden Motorradfahrer dem Streifenwagen entgegen. Die andere Person rannte zu seiner Motocross-Maschine und fuhr in die andere Richtung davon. Auf Anhaltesignale reagierte der den Beamten entgegenfahrende Motorradfahrer nicht, sondern flüchtete über das angrenzende Feld in Richtung Kreisverkehr, weshalb die Verfolgung mit dem Streifenwagen aufgenommen wurde. Der weitere Verlauf der Verfolgung führte in Richtung Großniedesheim und dann über einen weiteren Feldweg in Richtung der Grillhütte Beindersheim. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt auf den unbefestigten Feldwegen wurde der Streifenwagen im Bereich des Unterbodens beschädigt und war im hierdurch nicht mehr fahrtüchtig, weshalb die Verfolgung abgebrochen werden musste. Das Kennzeichen des flüchtenden Motorrads konnte jedoch noch abgelesen und überprüft werden. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen konnte bisher noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Fahrers dauern an. Aufgrund seiner schlanken Statur und des Gesamterscheinungsbildes dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrer um einen Jugendlichen bzw. heranwachsenden Mann handeln. Dieser trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Motocross Helm und schwarze Kleidung mit leichten Neon-Akzenten. Das Motorrad war dunkelfarben mit grünlichen/ neongrünlichen Applikationen versehen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell