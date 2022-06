POL-HB: Nr.: 0397 --Schlag gegen Drogenhandel am Hauptbahnhof

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 26.06.22, 23 Uhr bis 27.06.22, 7.40 Uhr In der Nacht zu Montag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Oberneuland. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Am Montagmorgen fiel einer Streife der stark demolierte Opel auf einem Parkplatz am Achterdieksee an der Franz-Schütte-Allee auf. ...

