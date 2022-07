Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0402 --Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Lindenstraße Zeit: 01.07.2022, 03.30 Uhr

Ein 58-Jähriger schlug am frühen Freitagmorgen ein Fenster zu einem Kiosk in Vegesack ein. Die Polizei stellte ihn noch am Tatort.

Gegen 03:30 Uhr alarmierte der 31jährige Besitzer eines Kiosks in der Lindenstraße die Polizei, nachdem im Innenraum seines Geschäftes ein Bewegungsalarm ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Täter noch vor Ort antreffen. Er hatte bereits diverse Zigarettenschachteln, Getränkedosen und eine Geldkassette zum Abtransport bereitgelegt.

Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er sieht nun Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls entgegen.

