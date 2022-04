Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Golfclub - Zeugen gesucht

Cochem/Ediger-Eller (ots)

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag wurde in Ediger-Eller (Ferienresort) in das dortige Golf-Clubhaus eingebrochen. Es wurden diverse Türen beschädigt und Bargeld entwendet. Wer hat was Verdächtiges beobachtet?

Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840

