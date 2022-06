LPI-SHL: Schafe gestohlen

Suhl (ots) - Beamte der Suhler Polizei stellten in den Abendstunden des 18.01.2022 mehrere junge Männer auf frischer Tat, als diese gerade dabei waren, in einem Fußgängertunnel in der Bahnhofstraße in Suhl mehrere großformatige Graffiti zu sprühen. Bei zwei Tätern klickten die Handschellen und sie wurden vorläufig festgenommen. Die Polizisten sicherten ...

mehr