Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefontrickbetrüger gingen leer aus

PI Bad Salzungen (ots)

Im Bereich der Salzunger Polizei kam es am Dienstag wieder einmal zu versuchten Telefontrickbetrügereien. In beiden Fällen gaukelte der Anrufer vor, dass nahe Familienangehörige in einen Unfall verwickelt seien und ein anderer Unfallbeteiligter hierbei ums Leben kam. Glücklicherweise durchschauten die Geschädigten die betrügerischen Absichten des Anrufers. Um nicht selbst Opfer eines solchen "Schockanrufes" zu werden, gibt die Suhler Polizei nachfolgende Tipps: - Seien Sie stets misstrauisch und versuchen Sie ruhig zu bleiben. - Setzen Sie sich unverzüglich mit dem betreffenden Angehörigen in Verbindung und erkundigen Sie sich, ob der vorgebrachte Sachverhalt tatsächlich der Wahrheit entspricht. - Geben Sie keinesfalls Informationen über Angehörige oder Freunde telefonisch an fremde Personen heraus. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, falls eine Nummer im Display angezeigt wird. Dies kann für weitere Ermittlungen sehr hilfreich sein. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. - Sollten Sie selbst Opfer eines solchen Anrufs geworden sein, scheuen Sie sich nicht die Polizei zu informieren und eine Anzeige zu erstatten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell