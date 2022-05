Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Einsatz von Videotechnik beim Spiel der Meisterrunde gegen Eintracht Trier

Römerberg-Mechtersheim (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 26.05.2022, trifft in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die TuS Mechtersheim auf die Gäste aus Trier. Zu der Fußballpartie werden etwa 600 Fans erwartet. Anstoß an der Philippsburger Straße ist um 15:00 Uhr.

Die Partie wurde seitens der Polizei als risikobehaftetes Spiel eingestuft. Sie wird mit ihren Einsatzkräften den reibungslosen und sicheren Verlauf der Veranstaltung gewährleisten und Störungen konsequent unterbinden. Hierfür ist eine Trennung beider Fan-Lager vorgesehen.

Während des Einsatzes setzt die Polizei Videoüberwachung zur Verhinderung, aber auch zur beweissicheren Verfolgung von Straftaten ein. Dadurch soll ein störungsfreier Verlauf gewährleistet werden. Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell