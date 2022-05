Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Stromausfall in der Region

Lambsheim (ots)

Am 24.05.2022 kam es gegen 08:10 Uhr zu einem Erdschluss in einem Stromverteilerhäuschen in Lambsheim. Durch den Kurzschluss kam es zu einem Schmorbrand, der durch die Selbstlöschanlage gelöscht wurde. Grund war ein technischer Defekt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Es kam zu teilweise Stromausfällen in den Ortschaften Lambsheim, Ellerstadt, Maxdorf, Fußgönheim, Frankenthal und Ludwigshafen.

Durch die Stadtwerke Grünstadt wurde der Strom umgeleitet, so dass die betroffenen Ortschaften nach etwa eineinhalb Stunden wieder versorgt wurden.

Nach den Instandsetzungsarbeiten wird der Stromverteiler wieder ins Netz eingespeist. Hierbei soll es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommen.

