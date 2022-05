Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Pedelec im Wert von ca. 5500 Euro stahlen unbekannte am Donnerstag im Von-Zwehl-Weg. Das Rad stand zwischen 17 und 17.30 Uhr, gesichert an einem Laternenpfahl zwischen dem Rewemarkt und der Brücke Göttinger Straße. Als der Eigentümer zum Laternenpfahl zurückkehrte, war das Rad samt Schloss verschwunden. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Rad, Modell Turbo levo von Spezialized. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

