Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Verhaftung im Fernreisebus

Plauen (ots)

Auf der Rastanlage Vogtland-Süd an der A 72 im Vogtland verhafteten Bundespolizisten am vergangenen Samstag einen 38-jährigen Deutschen. Der Mann war Passagier in einem Fernreisebus auf der Linie Berlin - Tübingen, den die Beamten in der Nacht einer Fahndungskontrolle unterzogen.

Bei der Personenüberprüfung wurde das Vorliegen eines Haftbefehles zur Person festgestellt. Das Amtsgericht Nürnberg hatte den Mann wegen Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von einem Monat und zwei Wochen verurteilt, er hatte die Strafe jedoch nicht angetreten.

Nun brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Zwickau.

