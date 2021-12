Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Gotha (ots)

In der Clara-Zetkin-Straße wurde gestern, gegen 14.50 Uhr ein Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Bislang unbekannte Täter gelangten in ein Kellerabteil und entwendeten unter anderem mehrere Lego Sets. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0296470/2021) entgegen. (jd)

