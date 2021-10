Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (391/2021) Unbekannter Trickdieb bestiehlt Senior in Hedemünden - Geld und Schmuck weg

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, An der Mühle Mittwoch, 20. Oktober 2021, gegen 14.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Hedemünden ist ein Senior am vergangenen Mittwochnachmittag (20.10.21) in seinem Haus von einem unbekannten Trickdieb bestohlen worden.

Zunächst hatte der Unbekannte gegen 14.30 Uhr an der Tür geklingelt und sich unter dem Vorwand, Bilder oder auch Möbelstücke kaufen zu wollen, Zutritt verschafft. Als der Hausbesitzer dringend auf die Toilette musste, nahm der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment Ersparnisse und auch Schmuck an sich. Kurz danach verließ er das Haus.

Der Dieb soll ca. 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein und eine normale Figur sowie dunkles, kurzes Haar gehabt haben. Die getragene Kleidung wird als "sportlich" beschrieben. Weiteres ist nicht bekannt.

Zeugen wollen gegen 13.30 Uhr in der Straße "An der Mühle" einen älteren weißen Volvo V 70 mit polnischen Kennzeichen gesehen haben, der langsam herumgefahren sei. Am Steuer habe ein Mann mit gräulichem Haar gesessen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gibt, ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell