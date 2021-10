Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (390/2021) Unfallflucht auf Klinikgelände in Hann. Münden - 1.500 Euro Schaden an blauem Mini Cooper

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vogelsang

Donnerstag, 14. Oktober 2021, zwischen 16.40 und 17.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einer Unfallflucht ist am Nachmittag des 14. Oktober (Donnerstag) auf dem Gelände des Klinikums Hann. Münden (Landkreis Göttingen) an einem blauen BMW Mini ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Der Verursacher ist unbekannt. Die Polizei Hann. Münden ermittelt. Es werden Zeugen gesucht.

Nach Angaben der Fahrzeugbesitzerin stellte sie ihr Auto in der Zeit zwischen 16.40 und 17.15 Uhr hinter dem Klinikum in der Nähe der Dialyse ab. Zu diesem Zeitpunkt habe ein sehr großes, helles Fahrzeug rechts neben dem ihren geparkt.

An der beschädigten Beifahrerseite wurde heller Lackabrieb festgestellt. Ob die Farbanhaftungen von dem unbekannten großen Wagen stammen, ist unklar.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

