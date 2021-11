Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus der Tasche geklaut

Iserlohn (ots)

Am 23.11.2021 wurde einem 16-jährigen Lüdenscheider am Iserlohner Stadtbahnhof die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Er wurde gegen 14:30 Uhr von einer unbekannten Person an der dortigen Haltestelle geschubst, die dabei vermutlich unbemerkt die Geldbörse entnahm. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl jedoch erst einige Minuten später. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei Iserlohn bisher nicht vor. (becks)

