Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

​Die Gothaer Polizei ermittelt gegenwärtig wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Samstag, den 18.12.2021 kam es zwischen 05:00 Uhr und 05:40 Uhr zu einem Unfall in der Eisenacher Straße in der Ortslage Gotha. Ein Unbekannter kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Telefonmast und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0295824/2021) zu melden. (th)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell