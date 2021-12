Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte beschädigten in der Samstagnacht, am 18.12.2021 gegen 01:30 Uhr mehrere Pkw in der Dorotheenstraße in Gotha. Die unbekannten Täter bewegten sich hierbei in der Dorotheenstraße in Richtung Humboldtstraße. Als diese von Zeugen bemerkt wurden, flohen die unbekannten Täter. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen und/oder Geschädigte weiterer Pkw werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0295783/2021) zu melden. (th)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell