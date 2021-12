Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Ein 55-jähriger befuhr mit seinem des Pkw in den Abendstunden des 17.12.2021 die Straße "Am Vetternberg" aus Crawinkel in Richtung Oberhof. Kurz vor dem Ortsausgang überquert ein Reh die Fahrbahn, welchen der Audi-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zur Kollision und es entstand Sachschaden. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. (th)

