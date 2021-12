Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 34-Jähriger musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wilhelm-Rinkens-Straße überprüft werden. Im Zuge der Kontrolle wurde in der Kleidung des Mannes eine geringe Menge Rauschgift gefunden und beschlagnahmt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (as)

