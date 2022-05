LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

Worbis (ots) - Am Donnerstag, gegen 6.50 Uhr, musste ein 55-jähriger Autofahrer in seinem VW Golf, verkehrsbedingt, auf der Nordhäuser Straße, Fahrtrichtung Kreisverkehr, anhalten. Das übersah ein 15-jähriger Mopedfahrer und fuhr in das Heck des VW Golf. Der Jugendliche stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

