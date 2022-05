LPI-NDH: Wegweiser gestreift

Leinefelde (ots) - Ein 73-jähriger Radfahrer sicherte am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr, auf dem Zentralen Platz sein E-Bike mit dem vorhandenen Schloss. Im Anschluss besuchte er den Markt. Nach einer knappen Stunde später kehrte der Mann zurück, setzte sich auf sein Rad und fuhr los. Am Kreisel An der Schwellenbeize wollte er bremsen. Die Bremsen reagierten jedoch nicht, so dass der 73-Jährige stürzte. Er blieb ...

mehr