Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut kam Motorradfahrer von Straße ab

Ellrich (ots)

Erneut kam es am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, auf der Straße zwischen Rothesütte und Sophienhof zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Der 56-jährige Fahrer einer BMW, aus dem Landkreis Lippe, befuhr die Straße in Richtung Sophienhof, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor, nach rechts von der Straße abkam und stürzte. Dabei verletzte sich der 56-Jährige schwer und kam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Erst am Dienstag stürzte ein 31-Jähriger mit seiner Maschine auf dieser Strecke.

