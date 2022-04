Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Dienstag, gegen 14 Uhr, parkte ein 27-Jähriger aus Gelsenkirchen seinen weißen VW Golf auf einem Parkplatz am Kardinal-Hengsbach-Platz. Als er gegen 14:45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel und an der Stoßstange. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Ein 39-Jähriger aus Herten parkte am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, seinen grauen Mazda GG/GY am rechten Fahrbahnrand der Antoniusstraße. Donnerstagmorgen entdeckte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell