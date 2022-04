Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten:

In der Innenstadt wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über einen Hinterhof Zugang zu einer Gaststätte auf der Antoniusstraße. Zwei Spielautomaten und die Kasse im Thekenbereich wurden aufgebrochen - und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren. Telefonisch geht das unter der Tel. 0800/2361 111.

Recklinghausen:

In der Nacht auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter bei einem Bestattungshaus auf der Hertener Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden verschiedene Schlüssel gestohlen. Auf Video-Aufzeichnungen ist zu erkennen, wie ein dunkel gekleideter Täter gegen 2.55 Uhr ein Fenster aufhebelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gesucht werden Zeugen, die den Täter möglicherweise auf der Flucht gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

