Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 14-Jährige im Bus belästigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In einem Linienbus vom Recklinghäuser Busbahnhof in Richtung Suderwich ist am frühen Dienstagnachmittag eine 14-Jährige von einem Mann belästigt worden. Nach dem Mann wird gesucht - außerdem nach Zeugen, die Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Recklinghäuserin gegen 14.30 Uhr in den Bus der Linie 233 gestiegen. An der Haltestelle "Maybachstraße" - auf der Castroper Straße - stieg dann der mutmaßliche Täter ein. Er setzte sich neben die 14-Jährige und legte seine Hand auf deren Oberschenkel. Die Recklinghäuserin gab daraufhin vor, aussteigen zu müssen und nutzte die Gelegenheit, um sich weiter hinten einen neuen Platz zu suchen. Ob der Mann die Recklinghäuserin auch ansprach, ist unklar - die 14-Jährige hatte Kopfhörer im Ohr. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 50 Jahre alte, dunkle Haare mit grauen Ansätzen, stabile Figur mit leichtem Bauchansatz, trug ein dunkelblaues Käppi, eine schwarze Jacke und Sonnenbrille. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann oder die Tat selbst mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonisch geht das unter der Tel. 0800/2361 111.

