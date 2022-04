Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall - zwei verletzte Bottroperinnen

Recklinghausen (ots)

In Folge eines Zusammenstoßes einer 16-Jährigen und einer 85-Jährigen am Dienstag (ca. 17 Uhr), erlitten beide Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die 85-jährige Autofahrerin bog vom Kirchhellener Ring nach links auf die Alleestraße ab und stieß dabei mit der 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen, die gerade die Alleestraße an der dortigen Fußgängerampel querte. Das Mädchen stürzte zu Boden, während die Seniorin mit ihrem Auto, nach dem Zusammenstoß, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Die 85-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde daher durch die Rettungskräfte geborgen und in ein Krankenhaus gefahren. Sie war schwer verletzt. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.700 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

