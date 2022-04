Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Farbschmiererei an Gebäudefassade; Täterfestnahme

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf ihrer Streifenfahrt eine Person fest, welche gerade dabei war, eine Gebäudefassade in den O-Quadraten mit roter Farbe zu beschmieren. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten den 20 Jahre alten Mann noch an Ort und Stelle fest. Die Sprühdose mit roter Farbe wurde außerdem sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der junge Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung entgegen.

