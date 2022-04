Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer flüchtet nach Unfall über Gehweg - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr flüchtete in der Bismarkstraße ein bislang unbekannter VW-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Mini-Fahrerin über den Gehweg und fuhr über eine rote Ampel. Die Mini-Fahrerin wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, als der von hinten kommende VW mit dem Mini kollidierte. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte nach links auf den Gehweg des Bismarkplatzes, überholte die an der roten Ampel wartenden Autos, missachtete die rote Ampel und flüchtete. Er soll einen dunkelgrünen VW Golf gefahren sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

